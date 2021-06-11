اليوم.. اسود الرافدين يواجهون هونغ كونغ للدفاع عن الصدارة

2021/06/11 | 11:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ تتجه انظار الجماهير العراقية اليوم الجمعة صوب ملعب المحرق في العاصمة البحرينية المنامة الذي يحتضن مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره منتخب هونغ كونغ ، ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدور الثاني لحساب المجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية المشتركة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 وبطولة كأس آسيا لكرة القدم في الصين 2023.يدخل منتخب العراق المباراة فى صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، متفوقاً بنقطتين على الوصيف منتخب ايران، ثم يأتي منتخب البحرين في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، ويتواجد منتخب هونغ كونغ في المركز الرابع برصيد 5 نقاط، بينما يتذيل منتخب كمبوديا المجموعة برصيد نقطة واحدة.وسيسعي اسود الرافدين الى تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث من اجل استكمال المشوار نحو التأهل للدور التالي، وعدم التعثر او فقد اي نقاط، خاصة وان المنتخب الايراني يبتعد بفارق نقطتين فقط.يذكر ان المنتخب العراقي كان قد نجح في خطف النقاط الثلاث من هونغ كونغ بعدما تغلب عليه في لقاء الذهاب بالتصفيات المشتركة بهدفين دون رد، في ملعب البصرة الدولي./انتهى9

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