مفوضية الانتخابات تعتزم طباعة بطاقات بايومترية لثلاثة مواليد جديدة

2021/06/11 | 11:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الجمعة، أنها بصدد طباعة أكثر من مليون بطاقة بايومترية جديدة....

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