تكتيك المسيرات الجديد قد يبلع الامريكان.. فهل يتعظون؟

2021/06/11 | 11:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى مراقبون ان المقاومة في العراق في متجذرة وهي التي ستخرج الامريكان بالقوة وبطريقة مذلة الان، بعدما بدا من الواضح ان الامريكي لا يريد ان يخرج بالطري...

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