وداعا مالك الصغيري أيها المناضل الجذري، وداعا أيها البطل - زهير الخويلدي

2021/06/11 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي " "بإسم الرافعين رؤوسهم فوق السيوف.



بإسم الصانعين من السيوف مناجل " مالك الصغيريغادرنا أعز شباب الثورة وأطهر الثوار وأكثرهم بذلا وعطاء المناضل الجذري مالك صغيري الناشط منذ أكثر من عقدين في الفضاء المواطني في تونس والمساهم بصورة ملموسة في نجاح ثورة الحرية والكرامة في كنس الظلم.غادرنا وهو يحاول انقاذ صديقه من الغرق بعد نذر حياته محاولا انقاذ الوطن من براثن الفساد والاستبداد مقدما أروع درس في الت ......





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