2021/06/11 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين " ماذا قدمت الأحزاب الكردية ؟ " الأحزاب فشلت في حل القضية الكردية في سوريا " كل تاريخ الأحزاب الكردية السورية عبارة عن وعود فارغة لم تتحقق ، وانشقاقات ، وتضليل " لا أحزاب اليسار ، ولا أحزاب اليمين قدمت شيئا للكرد " ، هذا مانسمعه ، ونقرؤه بين حين وآخر من مصدرين مختلفين ، واحد من فئات متعلمة لم تكن يوما في الصف القومي ، والوطني ، ولم تقدم أية تضحيات من أجل خلاص الكرد ، وآخر من مثقفين كانوا ومازالوا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقاش هادئ في مسألة ساخنة - صلاح بدرالدين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقاش هادئ في مسألة ساخنة - صلاح بدرالدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).