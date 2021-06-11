مؤسسة الشهداء تكشف عدد المعاملات المروجة زوراً لعصابات داعش

2021/06/11 | 12:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية التابعة الى مؤسسة الشهداء، اليوم الجمعة، عن عدد المعاملات المروجة “زوراً” لإرهابيين من عصابات داعش، فيما توعدت بملاحقة مروجي هذه المعاملات أمام المحاكم المختصة.وقال مدير عام الدائرة، طارق المندلاوي، في تصريح صحفي، إن “معاملات التزوير التي أعلن عنها قائد عمليات الأنبار اللواء […]

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