وزير الري المصري: مفاوضات سد النهضة لن تحقق تقدما ملحوظا

2021/06/11 | 12:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، الجمعة، إن مسار المفاوضات الحالية حول السد الإثيوبي، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، لن تؤدي إلى حدوث تقدم ملحوظ.

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