التحالف الدولي يجيب.. كم عدد الأرتال الأجنبية التي تعرضت للاستهداف بالعراق

2021/06/11 | 12:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن التحالف الدولي، اليوم الجمعة، أن 5% من الارتال تعرضت لهجمات في العراق.وقال المتحدث باسم التحالف الدولي واين موراتو، في حديث إذاعي تابعه “المركز الخبري الوطني”، إن “هناك تراجع كبير بالهجمات […]

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