2021/06/11 | 12:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد بحث الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، مع السفير المُفوّض فوق العادة لجمهورية صريبا في العراق بالوف أوروش، الاستعدادات الخاصة للزيارة المُرتقبة التي سيجريها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى صربيا ودول أوربية أخرى.وأكد الأمين العام، خلال اللقاء، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “عمق العلاقات الثنائية بين …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمين مجلس الوزراء يبحث مع السفير الصربي زيارة الكاظمي المُرتقبة لدول أوربية first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمين مجلس الوزراء يبحث مع السفير الصربي زيارة الكاظمي المُرتقبة لدول أوربية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمين مجلس الوزراء يبحث مع السفير الصربي زيارة الكاظمي المُرتقبة لدول أوربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).