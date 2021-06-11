تعليق من الخارجية الأمريكية على الهجمات الأخيرة للفصائل في العراق

2021/06/11 | 12:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، تسجيل إصابات طفيفة بالهجمات الأخيرة على قاعدة بلد ومطار بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في تصريح ترجمه "الترا عراق"، الجمعة 11 حزيران/يونيو، إنّ "الخسائر لم تكن خطيرة في الهجمات الصاروخية التي وقعت الأربعاء حيث كان هناك مقاولون أمريكيون"، مؤكدًا "عدم تسجيل ضحايا".

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وأضاف برايس، أنّ "الولايات المتحدة مازالت تقيم الهجمات التى ضربت قاعدة بلد الجوية التي تستخدمها الطائرات العسكرية الأمريكية ومركز الدعم الدبلوماسي وهو منشأة تابعة للحكومة الأمريكية فى مطار بغداد الدولي".

وبيّن المتحدث، أنّ "عددًا صغيرًا من الأفراد تلقوا العلاج وخرجوا بسبب استنشاق الدخان".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، رصد مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن الهجمات التي تستهدف مصالحها في العراق.

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