2021/06/11 | 12:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط اربع منصات وصواريخ كاتيوشا مهيئة للاطلاق في ديالى المركز الخبري الوطني.

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