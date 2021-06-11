المعهد القضائي ينظم ورشة عن مكافحة “غسل الأموال”

2021/06/11 | 12:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني نظم المعهد القضائي، اليوم الجمعة، ورشة عمل تخصصية عن مكافحة غسل الأموال للقضاة المتخصصين تأتي ضمن سلسلة محاضرات ينظمها المعهد تباعا.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

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