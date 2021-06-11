2021/06/11 | 12:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، بإحباط هجوم بالكاتيوشا على قاعدة بلد الجوية، لافتة إلى ضبط اربع منصات وصواريخ كاتيوشا مهيئة للاطلاق في ديالى.وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإستخبارات تحبط هجوما بالكاتيوشا على قاعدة بلد الجوية..



صور المركز الخبري الوطني.

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