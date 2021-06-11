2021/06/11 | 12:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | وكالة الاستخبارات: ضبط ٤ منصات وصواريخ كاتيوشا مهيأة للاطلاق في ديالى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | وكالة الاستخبارات: ضبط ٤ منصات وصواريخ كاتيوشا مهيأة للاطلاق في ديالى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | وكالة الاستخبارات: ضبط ٤ منصات وصواريخ كاتيوشا مهيأة للاطلاق في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).