حقوق الانسان تدعو لإنشاء المركز العراقي لتوثيق جرائم داعش وتعويض الضحايا

2021/06/11 | 12:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالتزامن مع الذكرى الأليمة لدخول تنظيم داعش الإرهابي الى مدينة الموصل وارتكابه لمجازر الإبادة الجماعية والقتل والخطف والتدمير ومصادرة الممتلكات قدمت مفوضية حقوق الانسان إحصائية بجرائم التنظيم الإرهابي في العراق.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي إن تنظيم داعش تسبب بتهجير أكثر من خمسة ملايين مدني وهدم المساجد والكنائس والمعابد ومارس والمتاحف وارتكاب جرائم حرب على أسس طائفية ودينية وعرقية واستخدم الأطفال والمدنيين كدروع بشرية.

ودعا الغراوي الى انشار المركز العراقي لتوثيق جرائم داعش الوحشية وتعويض ضحايا ممارسات تنظيم داعش وتسليم الجناة الى القضاء بما يحقق العدالة المجتمعية.

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