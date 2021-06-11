بنك الاستثمار الأميركي يتوقع ارتفاع أسعار النفط الى 80 دولاراً للبرميل

2021/06/11 | 12:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع بنك الاستثمار الأمريكي Goldman Sachs غولدمان ساكس أن تصل أسعار خام برنت إلى ثمانين دولاراً للبرميل هذا الصيف، ويراهن على أن الارتفاع الأخير في سوق النفط سيستمر.

وبلغت أسعار خام برنت اثنين وسبعين دولاراً وثلاثا وتسعين سنتاً للبرميل هذا الأسبوع، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعين دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى لها في أكثر من عامين ، مدعوما بتوقعات زيادة الطلب.

ويتوقع بنك جولدمان ، الذي يتمتع بخبرة طويلة في قطاع السلع الأساسية ، استمرار تعافي الطلب على النفط ويرى أن الطلب العالمي يصل إلى تسعة وتسعين مليون برميل في اليوم في آب المقبل.



لكنه أشار الى إن التقدم البطيء في مفاوضات النووي الإيراني قد يؤثر أيضا في إمدادات النفط ، مما يدعم الأسعار.

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