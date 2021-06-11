2021/06/11 | 12:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ضبط أربع منصات وصواريخ كاتيوشا مهيأة للاطلاق في ديالى » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 12:13

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