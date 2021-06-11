خلية الإعلام: ضبط اربع منصات وصواريخ كاتيوشا مهيأة لاستهداف قاعدة بلد في ديالى

2021/06/11 | 12:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن ضبط اربع منصات وصواريخ كاتيوشا مهيأة للإطلاق في محافظة ديالى.وقالت الخلية في، إن “مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، من ضبط اربعة صواريخ نوع كاتيوشا مع اربع منصات مخبأة في احد البساتين في منطقة زنبور بمحافظة ديالى المحاذية […]

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