2021/06/11 | 12:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 1 دقیقة

6 مشاهدة

اعلنت وكالة الاستخبارات، الجمعة، ضبط اربع منصات وصواريخ كاتيوشا جاهزة للاطلاق في محافظة ديالى.

وقالت الوكالة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (11 حزيران 2021)، انه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط اربعة صواريخ نوع كاتيوشا مع اربع منصات مخبأة في احد البساتين في منطقة زنبور بمحافظة ديالى المحاذية لمحافظة صلاح الدين، كانت مهيأة لاستهداف قاعد بلد الجوية".

وأكد البيان انه "تم معالجتها من قبل خبراء مكافحة المتفجرات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط منصات صواريخ كاتويشا جاهزة للاطلاق (صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط منصات صواريخ كاتويشا جاهزة للاطلاق (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).