النصر يكشف عن جهات تستثمر في العمال الكردستاني لتحقيق أهداف متعددة - عاجل

2021/06/11 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف القيادي في تحالف النصر عقيل الرديني، الجمعة، عن دول وجهات تستثمر في حزب العمال الكردستاني لتحقيق اهداف متعددة.

وقال الرديني في حديث لـ( بغداد اليوم) ان "تركيا توغلت كثيرا في الاراضي العراقية واستغلت الانقسامات السياسية وعدم جود رؤية وطنية بالاضافة الى استغلالها ووجود التحالف في البلاد كونها عضوا في تحالف الناتو" لافتا الى ان "هناك بالفعل مشاكل كبيرة مع حزب العمال الكردستاني المتواجد في شمال العراق".

واضاف الرديني أن "هناك دولا ومنها تركيا وايران وامريكا وحتى الاكراد استثمروا في قضية حزب العمال الكردستاني لتحقيق اهداف متعددة ضمن خارطة البلاد"، مؤكدا أن "هذا الملف يحتاج الى الدبلوماسية الخارجية للتحرك بما يتلاءم مع الاحداث الرد على الاجتياح التركي للاراضي في شمال البلاد".

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