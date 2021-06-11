القوات الأمنية الاتحادية والبيشمركة يدخلان حالة الانذار في كركوك والسبب؟

2021/06/11 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، اليوم الجمعة، بأن القوات الأمنية وتحديدا الفرقة الثامنة في الشرطة الاتحادية دخلت حالة الإنذار في المحافظة.

وقال المصدر لـ ( بغداد اليوم ) إن "القوات الأمنية في أطراف كركوك شددت من الإجراءات الأمنية كما اتخذت حالة الإنذار، وكذلك قوات البيشمركة المتواجدة في أطراف الدبس".

وأضاف أن "هناك تنسيقا بين البيشمركة والشرطة الاتحادية وتبادل للمعلومات أفادت بوجود تحرك لداعش من مناطق الحويجة وداقوق وأطراف الدبس، لذلك تم اتخاذ الإجراءات المشددة حتى داخل مركز كركوك وتشديد عمل السيطرات الأمنية في مداخل ومخارج المدينة".

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