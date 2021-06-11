احباط هجوم بصواريخ الكاتيوشا على قاعدة بلد الجوية

2021/06/11 | 12:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / احبطت القوات الامنية هجوما بصواريخ الكاتيوشا على قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين .وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان انه :" تم ضبط اربعة صواريخ نوع كاتيوشا مع اربع منصات مخبأة في احد البساتين في منطقة زنبور بمحافظة ديالى المحاذية لمحافظة صلاح الدين، كانت مهيأة لاستهداف قاعد بلد الجوية ، تمت معالجتها من قبل خبراء مكافحة المتفجرات "./ انتهى9

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