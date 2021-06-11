امانة مجلس الوزراء : الكاظمي يجري جولة اوروبية قريبا / موسع

2021/06/11 | 12:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ من المزمع ان يجري رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، زيارة قريبة إلى صربيا ودول أوربية أخرى.وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان صحفي :" ان الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، بحث مع السفير المُفوّض فوق العادة لجمهورية صريبا في العراق، بالوف أوروش، الاستعدادات الخاصة للزيارة المُرتقبة التي سيجريها رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى صربيا ودول أوربية أخرى".وأكد الأمين العام، خلال اللقاء، عمق العلاقات الثنائية بين صربيا والعراق، ودعا إلى تعزيز أواصر التواصل بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.وأضاف :" أنّ بغداد تطمح إلى أنْ تضطلع البعثة الدبلوماسية الصربية بدور أكبر بشأن التعاون في المجالات الاقتصادية، والتجارية، وجهود اعادة الاعمار ".واوضح الغزي :" ان زيارة الكاظمي تأتي ضمن برنامج يشمل عدة دول أوروبية، من بينها صربيا، وحال اقتراب موعد الزيارة سيتم إعلام الجانب الصربي بها؛ لترتيب جدول المواعيد واللقاءات".وتابع :" ان الجولة الأوربية المُرتقبة مبادرة مسؤولة من قبل الحكومة العراقية وفعالية جادة تدل على التزامها بالمواثيق الدولية، واعتبارها لنهج الانفتاح على التجارب العالمية، انطلاقا من مبدأ السيادة، وحسن التعامل ".من جانبه أثنى السفير الصربي، على ما تبديه بغداد من تعاون فريد وما تبذله من جهد كبير مع حكومة بلاده، ومع فريق السفارة داخل العراق، مؤكدا :" ان العلاقات بين البلدين تستند الى تاريخ متين يمتد إلى 63 عاما من الروابط الدبلوماسية المتميزة".وأشار إلى أنّه من أولويات عمله تفعيل التعاون الاقتصادي، والعسكري، والاستثماري، مع بغداد، وتطوير عمل الشركات الصربية فيها وفقا للاتفاقيات السارية، ومذكرات التفاهم المشتركة./انتهى9

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