تقدم محاكمة احد معتقلي في دهوك

2021/06/11 | 12:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محكمة الجنايات في اربيل ، تقديم موعد محاكمة احد معتقلي دهوك الى 2021/7/29.

وكان قرار سجن 5 صحفيين ونشطاء حرية الرأي والتعبير في دهوك، لمدة 6 اعوام، اثار استهجان واستنكار وغضب جماهير اقليم كوردستان وجهات دولية معنية بملف حقوق الانسان وحرية الرأي.

وقال آسو هاشم احد محامي معتقلي بادينان لـ PUKmedia: محكمة الجنايات في اربيل قدمت موعد محاكمة الاستاذ بدل مزوري من 2021/8/17، الى 2021/7/29.

واضاف: انه معتقل منذ 10 اعوام، وليس عليه اي دليل، مشيرا الى انه اعترف بمشاركته بنشاط مدني مطالبا بتوفير راتبه.

واضاف: ان المحكمة اتهمت الاستاذ بدل مزوري " بزعزعة الامن والاستقرار في اقليم كوردستان"، بنفس التهم التي وجهت لـ 5 صحفيين وناشطين في دهوك، مؤكدا انهم ينتظرون اطلاق سراحه، لعدم وجود اي دليل ضده.

PUKmedia خاص

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