الشبكي: الامم المتحدة مارست ضغوطا لدخول عوائل داعش الى الموصل

2021/06/11 | 12:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن محافظة نينوى قصي الشبكي،

الجمعة، عن ضغوطات مارستها الامم

المتحدة لدخول عوائل داعش الى الموصل،

مشيرا الى أن جلب عوائل داعش من مخيم

الهول يمثل خطرا حقيقيا.

وقال الشبكي في حوار إن “ضغوطات

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