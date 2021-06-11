بالصور:سِير أهل البيت (عليهم السلام) وشهداء الحشد الشعبي أكثر ما يجذب زائري جناح العتبة الحسينية بمعرض بغداد الدولي

2021/06/11 | 13:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لليوم الثاني على التوالي، يطلّع جناح

العتبة الحسينية المقدسة المشارك في

معرض بغداد الدولي للكتاب، لاستقطاب

مختلف القرّاء والمثقّفين الباحثين عن

المعلومة المفيدة والشغوفين للثقافة

الهادفة، خصوصاً في ظل

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