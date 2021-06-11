"لا تصدقوا منشورات فيسبوك".. تحذير حكومي للعمالة المصرية المسافرة للإمارات

2021/06/11 | 13:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت وزارة القوى العاملة المصرية، الجمعة، مواطني بلادها بعدم السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل فيها من خلال الحصول على تأشيرات سياحية حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.

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