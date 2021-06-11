تخليص الثورة من صدأ العدة والعتاد - عدنان الصباح

2021/06/11 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عدنان_الصباح مضى على الرصاصة الاولى للثورة الفلسطينية المعاصرة 56 عاما ونيف ولا زلنا نراوح نفس المكان ونكرر نفس الكلام دون كلل او ملل ودون حتى ان نعود الى مناقشة ذواتنا او اعادة فحص عدتنا وعتادنا ...



نفس العدة ونفس العتاد ...



نفس الشخوص ونفس الكلام وكان شيئا لا يجوز ان يتجدد وكان برامج هذه الفصائل منزلة من الله سبحانه وتعالى وان القادة لا ينطقون عن الهوى والأغرب حالة المصفقين التافهين الذي يذهبون بقياداتهم الى ......





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