2021/06/11 | 13:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، أن المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في “المرحلة النهائية”.وفي كلمة له أمام مؤتمر نزع السلاح الذي تدعمه الأمم المتحدة، قال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محادثات فيينا بين طهران وواشنطن تصل مراحلها النهائية المركز الخبري الوطني.

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