2021/06/11 | 13:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني يجتمع قادة مجموعة السبع في بريطانيا، من أجل مناقشة سبل التعافي من جائحة كورونا، بينما تجري التحضيرات عن كثب لأجل نيل رضا ضيوف المملكة المتحدة، سواء عبر الترحيب الرسمي، أو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “اختيرت بعناية”..



هذا ما حضرته بريطانيا لضيوف مجموعة السبع المركز الخبري الوطني.

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