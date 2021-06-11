ديالى.. ضبط 4 منصات وصواريخ كاتيوشا مهيأة للإطلاق

2021/06/11 | 13:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ضبطت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، 4 منصات وصواريخ كاتيوشا كانت مهيأة للاطلاق في محافظة ديالى.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من ضبط أربعة صواريخ نوع كاتيوشا مع أربع منصات مخبأة في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ديالى..



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