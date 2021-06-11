العراق يواجه خطر كارثة انسانية سببها تركيا وإيران والبرلمان يحذر من تفاقم الخطر

2021/06/11 | 13:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

حذرت لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية، اليوم الجمعة، من تفاقم أزمة المياه قريباً بعد تراجع الخزين المائي بالسدود والبحيرات وانخفاض مناسيب دجلة والفرات.

وقال عضو اللجنة جمال فاخر في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "الحصص المائية للعراق من نهري دجلة والفرات والروافد القادمة من ايران وتركيا، لازالت دون المستوى السابق وما يحصل حاليا هو الدفع بالخزين الستراتيجي لرفع منسوب نهري دجلة والفرات، ما يعني أنه في حال مجيء موسم الشتاء بأمطار قليلة فستحصل كارثة انسانية وبيئية وزراعية لا تحمد عقباها في البلاد".

من جانبه، اوضح معاون مدير الموارد المائية في واسط كريم حسين سرحان في تصريح تابعته (بغداد اليوم) ان ""العراق يمرّ بأزمة مائية نتيجة لانحسار مياه الأمطار، فضلاً عن قلة المياه الواردة من ايران وتركيا، ما أثَّر في الخزين الستراتيجي للسدود"، مؤكدا "اهمية التقنين لترشيد الاستهلاك والمحافظة على الخزين".

وشهد نهرا دجلة والفرات الشهر الماضي انخفاضا كبيرا في مناسيب المياه، ما اثار ضجة كبيرة في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بينما لجأت وزارة الموارد المائية إلى استخدام الخزين المائي لاعادة المناسيب.

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