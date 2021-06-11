اليوم ..منتخبا ايطاليا وتركيا يقصان شريط بطولة كأس الامم الاوروبية

2021/06/11 | 13:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ يلتقي منتخب إيطاليا مع نظيره التركي، مساء اليوم الجمعة، في افتتاح بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.وخسر منتخب إيطاليا في اليورو، خدمات كل من ستيفانو سينسي ولورينزو إنسيني بسبب الإصابة، أما ماركو فيراتي فما يزال غير جاهز بدنيًا للمشاركة أساسيًا.ووفقًا لموقع "فوتبول إيطاليا "، فإن التشكيل المتوقع للآزوري في مباراة تركيا، جاء كالتالي:حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروماالدفاع: ليوناردو سبينازولا - ليوناردو بونوتشي - جورجيو كيليني - أليساندرو فلورينزيالوسط: نيكولو باريلا - جورجينيو - مانويل لوكاتيليالهجوم: دومينيكو بيراردي - شيرو إيموبيلي - لورينزو إنسينييذكر أن المجموعة الأولى تضم أيضًا ويلز وسويسرا إلى جانب إيطاليا وتركيا./انتهى9

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