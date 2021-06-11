عالية نصيف : رواتب موظفي شركات التراخيص النفطية نوع من تهريب العملة الصعبة

2021/06/11 | 13:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف رئيس الوزراء وهيئة النزاهة بإيقاف تهريب العملة الصعبة من العراق عبر رواتب موظفي شركات التراخيص النفطية، مشددة على ضرورة تسليمهم الرواتب من خلال المصارف العراقية .وقالت في بيان اليوم:" ان رواتب موظفي شركات التراخيص تزيد عن 200 مليون دولار شهرياً، وهذه الكتلة النقدية الضخمة تمر عبر أشخاص فاسدين من وزارة النفط الى الخارج " ، مبينة أنه :" في كل أنظمة العالم لايسمح بإخراج مثل هكذا مبلغ بالعملة الصعبة الى الخارج (شهرياً) كرواتب إلا من خلال ضوابط تضمن عدم إلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني والعملة المحلية ".وشددت نصيف على ضرورة تدخل رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والإيعاز بجعل رواتبهم تستلم من خلال البنوك العراقية بعد إيداعها فيها، وبخلاف ذلك فإن ما يحصل هو نوع من أنواع سرقة مال الشعب من خلال تهريب العملة الصعبة الى الخارج "./انتهى9

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