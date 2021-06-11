الكشف عن جولة مرتقبة للكاظمي تشمل دولا اوروبية

2021/06/11 | 13:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث امين عام مجلس الوزراء، حميد نعيم

الغزي، اليوم الجمعة، الاستعدادات

الخاصة للزيارة المُرتقبة التي سيجريها

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى اوروبا.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في

بيان تلقته وكا

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