كانت مهيأة لاستهداف قاعد بلد الجوية.. ضبط اربع منصات وصواريخ كاتيوشا في ديالى

2021/06/11 | 13:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة الى

وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن ضبط

اربع منصات وصواريخ كاتيوشا مهيأة

للإطلاق في محافظة ديالى.

وقالت الوكالة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "مفارز وكالة الاست

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