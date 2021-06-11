بالصورة.. القبض على ارهابي قبل دخوله الى كربلاء

2021/06/11 | 13:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم

الجمعة، القبض متهم وفق المادة 4 إرهاب

في احدى السيطرات الخارجية للمحافظة.

القيادة قالت في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "تمكنت مفارز سيطرة

مدخل كربلاء من جهة محافظة

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