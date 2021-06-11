السيد الحيدري بذكرى فتوى الجهاد: الحشد الشعبي بُني على أساس عقائدي ديني والعدو لايريد ذلك

2021/06/11 | 13:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استذكر أمام وخطيب جامع الخلاني، السيد محمد الحيدري، اليوم الجمعة، ذكرى انطلاق فتوى الجهاد الكفائي، فيما اكد ان الحشد الشعبي بني على اساس عقائدي ديني، والعدو لايريد ذلك.وقال السيد الحيدري في في خطبة الجمعة بمرقد وجامع الخلاني في بغداد، وحصلت “الايام نيوز” على نسخة منها، انه “تمرّ علينا هذه الايام ذكرى فتوى […]

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