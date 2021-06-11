"لا يقصد التشكيك في الأصوات".. الليكود يفسر تصريحات نتانياهو عن "تزوير الانتخابات"

2021/06/11 | 13:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد حزب الليكود في إسرائيل إنه عندما يزعم رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، أن منافسيه يرتكبون "أكبر عملية تزوير انتخابي في تاريخ البلاد"، فإنه لا يتحدث في الواقع عن تزوير الناخبين أو إبطال انتقال سلمي للسلطة.

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