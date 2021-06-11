2021/06/11 | 13:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني مثل الشاب المتهم بقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة دهسا الأحد، في مدينة لندن في مقاطعة أنتاريو الكندية، لفترة وجيزة أمام قاض الخميس، وذلك بالتزامن مع ظهور معطيات عن شخصيته وعملية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء محاكمة قاتل العائلة المسلمة بكندا..



جلسة استماع و4 تهم المركز الخبري الوطني.

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