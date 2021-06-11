العمليات: ضبط صواريخ موجهة لاستهداف قاعدة بلد الجوية

2021/06/11 | 13:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّدت الخلية تفكيك المنصة من قبل خبراء متفجرات

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، ضبط صواريخ معدة لاستهداف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان، 11 حزيران/يونيو، أنّ " مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت، وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة، من ضبط أربعة صواريخ نوع كاتيوشا مع أربع منصات مخبأة في أحد البساتين في منطقة زنبور بمحافظة ديالى المحاذية لمحافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان، أنّ "الصواريخ كانت مهيأة لاستهداف قاعدة بلد الجوية"، مشيرًا إلى "معالجتها من قبل خبراء مكافحة المتفجرات".

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