الخلية تنشر حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة خلال الايام الماضية

2021/06/11 | 13:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الجمعة، حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة وتوابعها في وزارة الداخلية من تاريخ 2021/6/3 ولغاية 2021/6/10.

وذكر بيان للخلية ورد للسومرية نيوز، ان "الحصيلة كانت كالآتي:-القاء قبض على 924 مطلوبا وفق قضايا جنائية مختلفة بينها الإرهاب-القبض على متعاطين ومروجين مخدرات 286-القبض على مبتز الكتروني 3-انقاذ 3 اشخاص حاولوا الانتحار

-ضبط اسلحة غير المرخصة 36-القبض على مرتكبي الدكة العشائرية 15-العثور على كدس عتاد ومتفجرات 3-حملات تبرع بالدم 2-حملات امنية توعوية 1-حملة تعفير ضد فيروس كورونا 1-زيارة عوائل شهداء 1-القبض على مخمورين 225-القبض على متسول 516-ضبط مركبة مخالفة 1084-ضبط عجلة تحمل مواد ممنوعة 54-انتشال جثة غريق 8-القبض على مخالفي تعليمات الاقامة 38-حجز دراجة نارية 330-تامين ومعالجة عبوة ناسفة 22

-العثور على كدس عتاد 3-تامين المظاهرات السلمية 5

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