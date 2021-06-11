اصابة مدنيين اثنين بمشاجرة غربي بغداد

2021/06/11 | 13:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بنشوب مشاجرة عنيفة ضمن منطقة رحمانية الشعلة غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مشاجرة عنيفة حصلت ضمن منطقة رحمانية الشعلة غربي العاصمة بغداد ادت الى اصابة مدنيين اثنين".

واضاف انه "تم القاء القبض احد أطراف المشاجرة بحوزته سلاح نوع بندقية كلاشنكوف ورمانتين يدوية".

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