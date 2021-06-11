القبض على 17 مطلوباً والعثور على صاروخ نوع جهنم في صلاح الدين

2021/06/11 | 13:48 - المصدر: السومرية نيوز

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نفذت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، حملة تفتيش واسعة في مناطق متفرقة من المحافظة.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الحملة اسفرت عن القبض على (١٧) متهما بمواد قانونية مختلفة في جميع أنحاء المحافظة واودعتهم التوقيف، وكذلك العثور على صاروخ محلي الصنع نوع جهنم وهو من مخلفات داعش الارهابي في قرية المالحة".

واضاف البيان، انه "تم اتلاف المخلفات من قبل خبير المتفجرات تحت السيطرة دون حادث يذكر".

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