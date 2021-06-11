تغريدة من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حول نتائج زيارته إلى بغداد

2021/06/11 | 13:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية خطيب زاده، الجمعة، عن سعادته بنتائج زيارته الاخيرة إلى بغداد.

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وقال زادة في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (11 حزيران 2021)، "انني سعيد بزيارة بغداد ومباحثاتي مع وزير الخارجية "فؤاد حسين" و وزير الثقافة "حسن ناظم"، وايضا زملائي في وزارة الخارجية وأصدقائي الاخرين في الجمهورية العراقية".

واضاف "اتفقنا على سبل الارتقاء بالتعاون الحضاري والثقافي واعلامي والفني بين طهران وبغداد"، لافتاً الى ان "ايران تدعم العراق ليكون بلدا مستقرا وموحدا وقويا".

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