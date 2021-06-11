الأمم المتحدة تحذّر من “كارثة حقوقية” في ميانمار

2021/06/11 | 13:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، بأن العنف يتصاعد في أنحاء ميانمار، محذّرة من أن البلد يشهد “كارثة” في مجال حقوق الإنسان منذ انقلاب فبراير (شباط).

وقالت باشليه في بيان، “في غضون أربعة شهور ونيف، تحوّلت ميانمار من ديموقراطية هشّة إلى كارثة في ما يتعلّق بحقوق الإنسان”، مشيرة إلى أن القادة العسكريين للبلاد “يتحمّلون وحدهم مسؤولية” الأزمة.

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