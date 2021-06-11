صدور حكم بسجن الرجل الذي صفع الرئيس الفرنسي

2021/06/11 | 13:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أفادت مصادر اعلامية أن محكمة فرنسية حكمت على داميان تاريل، الرجل الذي صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالسجن 18 شهرًا، لكنها علقت 14 شهرًا من العقوبة.

وفي وقت سابق طلب المدعي العام في فالنس، أليكس بيرين، عقوبة أشد بالسجن 18 شهرًا دون تعليق أي منها.

وقال المدعي العام إن تاريل، 28 عاماً، سعى إلى "إهانة" الرئيس.

وقال بيرين: "الرئيس له الحق في المصافحة، وهو حر في اختيار استراتيجية الاتصال الخاصة به".

وأضاف: "هذا النوع من السلوك يجب ألا يمنعه من القيام بذلك".

وكان آخر رجل حوكم بتهمة الاعتداء على رئيس فرنسي هو هيرمان فوستر بعد أن أمسك بكتف الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي وكاد يطرحه أرضًا قبل أن يتصدى له ضباط الأمن ويحتجز في عام 2011.



وحينها تلقى فوستر عقوبة السجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ.

المصدر: CNN

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