2021/06/11 | 14:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت وزار الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة عن زيارة متحدثها الاخيرة إلى بغداد. وقال المتحدث الرسمي للوزارة، خطيب زاده، عبر “تويتر”: “انني سعيد بزيارة بغداد ومباحثاتي مع وزير الخارجية فؤاد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الإيرانية تكشف تفاصيل جديدة عن زيارة متحدثها لبغداد المركز الخبري الوطني.

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