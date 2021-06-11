المتحدث باسم الخارجية الايرانية يروي تفاصيل زيارته الاخيرة للعراق.. وبمن التقى

2021/06/11 | 14:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال المتحدث باسم الخارجية الإيراني خطيب زادة، الجمعة، ان زيارته لبغداد بحثت عدة ملفات مع الجانب العراقي.

وقال زادة في تغريدة على تويتر تابعها NRT عربية (11 حزيران 2021): "انني سعيد بزيارة بغداد ومباحثاتي مع وزير الخارجية (فؤاد حسين) ووزير الثقافة (حسن ناظم)، وايضا زملائي في وزارة الخارجية وأصدقائي الاخرين في الجمهورية العراقية".

واضاف زادة: "اتفقنا على سبل الارتقاء بالتعاون الحضاري والثقافي والاعلامي والفني بين طهران وبغداد"، مؤكدا ان "ايران تدعم العراق ليكون بلدا مستقرا وموحدا وقويا".

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