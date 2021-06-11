برلماني كردي يكشف أسباب رفض الإقليم تسليم المطلوبين للقضاء

2021/06/11 | 14:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كردستان

أكد عضو لجنة الداخلية والبيشمركة في برلمان إقليم كردستان سعيد مصطفى، اليوم الجمعة، استمرار التعاون الأمني بين بغداد وأربيل.

وقال مصطفى لـ (بغداد اليوم) إن "إقليم كردستان أبدى تعاونا كبيرا خلال الأيام الأخيرة وساهم هذا التعاون بالقبض على مطلوبين للقضاء وتم تسليم للسلطات الاتحادية".

وأضاف أن "الإقليم لم يمتنع سابقا عن تسليم المطلوبين للقضاء، ولكن كانت هناك مذكرات تستخدم لأغراض سياسية ونحن كنا نرفض اعتقال الأشخاص لأسباب سياسية أو بسبب الرأي، اما من عليه قضية جنائية أو مطلوب لجريمة قام بها فيتم تسليمه على الفور".

وأشار إلى أن "إجراءات التعاون ستستمر وهذا التنسيق مفيد جدا لتخفيف حدة الجريمة والإرهاب أيضا، وأي مطلوب تصدر مذكر قضائية تسلم فورا لمجلس أمن الإقليم الذي يقوم بتعميعها لاعتقال المطلوبين، كما هناك تعاون في السيطرات الحكومية".

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